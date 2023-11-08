Пытали и забивали до смерти украинцев. Сообщено о подозрении коллаборантам из "МВД РФ"

Сообщено о подозрении 25 коллаборационистам и одному террористу из оккупационной "МВД" на временно захваченной части Херсонской области. Преступники причастны к пыткам и убийствам украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения врага предатели добровольно присоединились к созданному террористами карательному органу. После "собеседования" их назначили в состав так называемого "Новокаховского городского отдела полиции".

Там подозреваемые выполняли указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространения кремлевского режима в регионе. Для этого использовался "арсенал" репрессивных методов - гражданских похищали и заключали в пыточные . Задержанных подвергали жестоким пыткам с применением электрического тока. Также зафиксированы факты забивания людей до смерти резиновыми дубинками.

Используя пытки и давление террористы пытались запугать местных жителей и сломить сопротивление оккупационному режиму.

Подбор кандидатов на "должности" карателей осуществлял коллаборационист Олег Шорохов - бывший правоохранитель, который в апреле 2022 года возглавил оккупационный "горотдел". Ему "помогал" бывший сотрудник российской полиции, которого "отправили" в оккупацию города для координации преступных действий коллаборационистов.

После зачисления в карательный орган "новобранцы" получали "удостоверение", а также форменную одежду российского образца, в том числе и огнестрельное оружие.

Предателям и россиянину было сообщено о подозрении по:

ст. 100 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;

ст. 127 - пытки;

ст. 146 - незаконное лишение свободы или похищение человека;

ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.

Подозрение получили:

Шорохов Олег Владимирович, 21.11.1975 г.р,

Моставлюк Дмитрий Александрович, 03.01.1971 г.р,

Кузаков Егор Валентинович, 06.03.1978 г.р,

Наседкин Николай Константинович, 05.04.1991 г.р,

Москаленко Сергей Викторович, 23.10.1978 г.р,

Крамаренко Александр Ильич, 18.11.1965 г.р.,

Абселямов Тимур Асанович, 02.11.1990 г.р,

Пасенчук Сергей Анатольевич, 24.07.1984 г.р,

Веремейчик Вадим Александрович, 18.07.1989 г.р,

Друзь Сергей Витальевич, 12.03.1992 г.р.,

Фисина Денис Александрович, 26.10.1996 г.р.,

Смаль Максим Иванович, 22.09.1997 г.р.,

Челноков Сергей Геннадьевич, 13.08.1985 г.р.

Прищепов Михаил Анатольевич, 10.07.1998 г.р.,

Федчишин Степан Михайлович, 20.11.1999 г.р,

Мольгун Владимир Леонидович, 14.03.1995 г.р.,

Видничук Владимир Анатольевич, 10.08.1990 г.р.,

Орлов Олег Вячеславович, 19.12.1986 г.р,

Прокопец Дмитрий Олегович, 27.09.2002 г.р.,

Радак Алексей Юрьевич, 08.02.1983 г.р.,

Леоненко Виталий Николаевич, 25.06.1997 г.р.,

Мухминов Руслан Сергеевич, 24.03.1987 г.р.,

Василенко Сергей Леонидович, 27.11.1980 г.р,

Фурса Павел Александрович, 19.06.1980 г.р.,

Тернавский Роман Иванович, 11.09.1977 г.р.,

россиянин Молдаванцев Алексей Александрович, 17.09.1968 г.р.

"Поскольку фигуранты находятся на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.