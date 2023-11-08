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Пытали и забивали до смерти украинцев. Сообщено о подозрении коллаборантам из "МВД РФ"

Среда 08 ноября 2023 12:40
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Пытали и забивали до смерти украинцев. Сообщено о подозрении коллаборантам из "МВД РФ" Фото: Пытали и забивали до смерти украинцев. Сообщено о подозрении коллаборантам из "МВД РФ" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении 25 коллаборационистам и одному террористу из оккупационной "МВД" на временно захваченной части Херсонской области. Преступники причастны к пыткам и убийствам украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения врага предатели добровольно присоединились к созданному террористами карательному органу. После "собеседования" их назначили в состав так называемого "Новокаховского городского отдела полиции".

Там подозреваемые выполняли указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространения кремлевского режима в регионе. Для этого использовался "арсенал" репрессивных методов - гражданских похищали и заключали в пыточные . Задержанных подвергали жестоким пыткам с применением электрического тока. Также зафиксированы факты забивания людей до смерти резиновыми дубинками.

Используя пытки и давление террористы пытались запугать местных жителей и сломить сопротивление оккупационному режиму.

Подбор кандидатов на "должности" карателей осуществлял коллаборационист Олег Шорохов - бывший правоохранитель, который в апреле 2022 года возглавил оккупационный "горотдел". Ему "помогал" бывший сотрудник российской полиции, которого "отправили" в оккупацию города для координации преступных действий коллаборационистов.

После зачисления в карательный орган "новобранцы" получали "удостоверение", а также форменную одежду российского образца, в том числе и огнестрельное оружие.

Предателям и россиянину было сообщено о подозрении по:

  • ст. 100 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
  • ст. 127 - пытки;
  • ст. 146 - незаконное лишение свободы или похищение человека;
  • ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.

Подозрение получили:

  • Шорохов Олег Владимирович, 21.11.1975 г.р,
  • Моставлюк Дмитрий Александрович, 03.01.1971 г.р,
  • Кузаков Егор Валентинович, 06.03.1978 г.р,
  • Наседкин Николай Константинович, 05.04.1991 г.р,
  • Москаленко Сергей Викторович, 23.10.1978 г.р,
  • Крамаренко Александр Ильич, 18.11.1965 г.р.,
  • Абселямов Тимур Асанович, 02.11.1990 г.р,
  • Пасенчук Сергей Анатольевич, 24.07.1984 г.р,
  • Веремейчик Вадим Александрович, 18.07.1989 г.р,
  • Друзь Сергей Витальевич, 12.03.1992 г.р.,
  • Фисина Денис Александрович, 26.10.1996 г.р.,
  • Смаль Максим Иванович, 22.09.1997 г.р.,
  • Челноков Сергей Геннадьевич, 13.08.1985 г.р.
  • Прищепов Михаил Анатольевич, 10.07.1998 г.р.,
  • Федчишин Степан Михайлович, 20.11.1999 г.р,
  • Мольгун Владимир Леонидович, 14.03.1995 г.р.,
  • Видничук Владимир Анатольевич, 10.08.1990 г.р.,
  • Орлов Олег Вячеславович, 19.12.1986 г.р,
  • Прокопец Дмитрий Олегович, 27.09.2002 г.р.,
  • Радак Алексей Юрьевич, 08.02.1983 г.р.,
  • Леоненко Виталий Николаевич, 25.06.1997 г.р.,
  • Мухминов Руслан Сергеевич, 24.03.1987 г.р.,
  • Василенко Сергей Леонидович, 27.11.1980 г.р,
  • Фурса Павел Александрович, 19.06.1980 г.р.,
  • Тернавский Роман Иванович, 11.09.1977 г.р.,
  • россиянин Молдаванцев Алексей Александрович, 17.09.1968 г.р.

"Поскольку фигуранты находятся на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила в Донецкой области российскую информаторку, которая "сливала" в Telegram-каналы оккупантов артпозиции ВСУ под Бахмутом.

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