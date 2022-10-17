Катували АТОвців і "зачищали" місцевих. У Харківській області затримали російських диверсантів

Зазначається, що працівники СБУ провели масштабну роботу із бойовиками приватних військових компаній Росії, яких свзяли у полон під час бойової операції минулого тижня.

СБУ встановила, що перебуваючи на території Ізюмського району, окупанти проводили так звані "зачистки" місцевого населення та "полювали" на учасників АТО.

За даними спецслежби, двоє учасників російської ДРГ - військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського ГРУ, а ще двоє - найманці ПВК.

Повідомляється, що на початку вересня 2022 року на території тимчасово окупованої Борової ця ДРГ викрадала місцевих мешканців, які брали участь у проведенні АТО.

"За даними слідства, всіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму і утримували зв’язаними без води та харчування. Над затриманими жорстоко знущалися, погрожували убивством та били. Окупанти проводили допити і намагалися погрозами і тортурами вибити інформацію про інших патріотично налаштованих жителів регіону", - сказано у повідомлення.

Росіянам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни) за ці та інші факти їхніх звірств.