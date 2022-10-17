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Пытали АТОвцев и "зачищали" местных. В Харьковской области задержали российских диверсантов

Фото: в Харьковской области задержали российских диверсантов, которые пытали АТОвцев и "зачищали" местных (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

В период временной оккупации Изюмского района Харьковской области участники вражеских диверсионных групп проводили "зачистки" местных жителей, а также издевались над украинцами, которые участвовали в Антитеррористической операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Отмечается, что работники СБУ провели масштабную работу с боевиками частных военных компаний России, которые были пленены во время боевой операции на прошлой неделе.

СБУ установила, что находясь на территории Изюмского района, оккупанты проводили так называемые "зачистки" местного населения и "охотились" на участников АТО.

По данным спецследства, двое участников российской ВРГ - военнослужащие 16 отдельной бригады специального назначения российского ГРУ, а еще двое - наемники ЧВК.

Сообщается, что в начале сентября 2022 на территории временно оккупированной Боровой эта ДРГ похищала местных жителей, которые участвовали в проведении АТО.

"По данным следствия, всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и удерживали связанными без воды и еды. Над задержанными жестоко издевались, угрожали убийством и избивали. Оккупанты проводили допросы и пытались угрозами и пытками выбить информацию о других патриотически настроенных жителях", - сказано в сообщении.

Россиянам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны) за эти и другие факты их зверств.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили еще 30 коллаборантов в Луганской области, причастных к похищениям, пыткам и ограблениям.

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Служба безопасности УкраиныХарьковДРГ