Католическое Рождество 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с 2017 года

Католическое Рождество 2018 отмечается христианами западного обряда 25 декабря. В Украине этот праздник совсем недавно стал государственным. Сколько дней продлятся выходные на католическое Рождество 2018 для украинцев и придется ли их отрабатывать - расскажет Styler.

Католическое Рождество 2018 в Украине: выходной

25 декабря является официальным выходным для украинцев с 2017 года после подписания президентом соответствующего указа.

В 2018 году католическое Рождество приходится на вторник. Поэтому правительство рекомендовало сделать выходным и понедельник, 24 декабря, с отработкой его в субботу 22 числа.

Таким образом, зимние праздники для украинцев начнутся с трехдневного уикэнда на католическое Рождество - с 23-го по 25 декабря включительно.

22 декабря будет рабочим днем, сокращенным на 1 час, как предпраздничный.

Фото: Католическое Рождество 2018 в Украине - выходной день (pixabay.com)

Когда и как празднуют католическое Рождество в мире

Христиане-католики ежегодно отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю - 25 декабря. В европейских странах и в США этот день любят даже больше Нового года и празднуют его в теплом семейном кругу.

Как и на православное Рождество, Сочельник (24 декабря) проводят в ожидании первой звезды - символа рождения Христа в Назарете.

В Сочельник соблюдается строгий пост, и только с наступлением вечера садятся за праздничный стол. Кстати, уже после полудня 24 декабря во многих городах Европы закрываются магазины, кафе и рождественские ярмарки. Все отправляются по домам отмечать праздник вместе с родными.

В ночь с 24-го на 25 декабря дети ждут Санту, который оставляют подарки в носках или под елкой.

Фото: В ночь на 25 декабря Санта Клаус приносит подарки (pixabay.com)

Помимо традиционных украшений, во многих домах и общественных заведениях устанавливают библейскую скульптурную композицию в виде хлева с яслями, в память о чуде появления на свет Иисуса Христа.

Ранее мы рассказывали, куда поехать на католическое Рождество 2018. Выходные 23 - 25 декабря можно провести на праздничных ярмарках в Европе и в Украине.

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Видео: РБК-Украина