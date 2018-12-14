ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Католическое Рождество 2018: сколько будут отдыхать украинцы

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 09:00
Католическое Рождество 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с 2017 года

Католическое Рождество 2018 отмечается христианами западного обряда 25 декабря. В Украине этот праздник совсем недавно стал государственным. Сколько дней продлятся выходные на католическое Рождество 2018 для украинцев и придется ли их отрабатывать - расскажет Styler.

Католическое Рождество 2018 в Украине: выходной

25 декабря является официальным выходным для украинцев с 2017 года после подписания президентом соответствующего указа.

В 2018 году католическое Рождество приходится на вторник. Поэтому правительство рекомендовало сделать выходным и понедельник, 24 декабря, с отработкой его в субботу 22 числа.

Таким образом, зимние праздники для украинцев начнутся с трехдневного уикэнда на католическое Рождество - с 23-го по 25 декабря включительно.

22 декабря будет рабочим днем, сокращенным на 1 час, как предпраздничный.

Католическое Рождество в Украине - выходнойФото: Католическое Рождество 2018  в Украине - выходной день (pixabay.com)

Когда и как празднуют католическое Рождество в мире

Христиане-католики ежегодно отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю - 25 декабря.  В европейских странах и в США этот день любят даже больше Нового года и празднуют его в теплом семейном кругу. 

Как и на православное Рождество, Сочельник (24 декабря) проводят в ожидании первой звезды - символа рождения Христа в Назарете.

В Сочельник соблюдается строгий пост, и только с наступлением вечера садятся за праздничный стол. Кстати, уже после полудня 24 декабря во многих городах Европы закрываются магазины, кафе и рождественские ярмарки. Все отправляются по домам отмечать праздник вместе с родными.

В ночь с 24-го на 25 декабря дети ждут Санту, который оставляют подарки в носках или под елкой. 

В ночь на 25 декабря Санта Клаус приносит подаркиФото: В ночь на 25 декабря Санта Клаус приносит подарки (pixabay.com)

Помимо традиционных украшений, во многих домах и общественных заведениях устанавливают библейскую скульптурную композицию в виде хлева с яслями, в память о чуде появления на свет Иисуса Христа.

Ранее мы рассказывали, куда поехать на католическое Рождество 2018. Выходные 23 - 25 декабря можно провести на праздничных ярмарках в Европе и в Украине.

Также смотрите топ-6 горячих мужчин в образе Санта-Клауса со всего мира в нашей подборке.

Видео: РБК-Украина

Выходные в декабре 2018: сколько будут отдыхать украинцы Рождественский пост 2018: что категорически нельзя делать
Новости Украины выходныеРождество
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь