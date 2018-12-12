Hot Santa: топ-6 горячих мужчин в образе Санта-Клауса со всего мира

Фото: коллаж РБК-Украина

Предлагаем вам подборку самых эффектных "Санта-Клаусов"

Большой живот и красный нос? Забудьте все, что вы знали о Санта-Клаусе до этого. Парни со всего мира делятся фотографиями в образах Санты и меняют наш стереотип касательно этого рождественского персонажа.

Мускулы, рельеф, стальной пресс — никогда еще красный костюм с колпаком не сидели так сексуально на мужской фигуре. В подборке LITE фото только реальных парней, которые щедро поделились с нами рождественским настроением.

1. Грег из Филадельфии, США. Самый старший Санта в нашей подборке.

Фото: (instagram.com/berzinsky)

Он на столько хорош, что легко может составить конкуренцию самому известному Фэшн-Санте планеты Полу Мэйсону (который работает моделью уже более 30 лет).

2. Бартек живет в соседней Польше, и, судя по фото, задействован в модной индустрии.

Фото: (instagram.com/piekarsky_music)

На своей страничке в Instagram он написал, что любит играть на гитаре, поет и играет в сериале роль полицейского. Согласитесь, роль Санты ему тоже идет.

3. Модель и блогер Стивен из Цюриха, много путешествует и увлекается модой.

Фото: (instagram.com/stevenepprecht)

А еще занимается спортом. У этого Санты, пожалуй самая обворожительная улыбка и самые голубые глаза.

4. Мистер Вотермен - так подписал этот симпатяга свой аккаунт.

Фото: ( instagram.com/waterman0)

Свои увлечения Мистер не скрывает, это спорт и съемки для глянца. А еще, у него в аккаунте написано, что он экстремально любопытен. "Проси у Санты всего, чего пожелаешь", - подписал он свое фото.

5. " Привет, я Нико, живу в Бруклине, Нью-Йорк", - написал этот красавец на своей страничке.

Фото: (instagram.com/iamnico737)

"Я люблю этот город. Я наслаждаюсь модой, фитнесом и красным вином ... ". Кто сказал, что настоящий Санта должен быть белокожим парнем?

6. Марк из Германии поделился традициями своей страны.

Фото: (instagram.com/chunkyrunway)

"В Германии 6 декабря - важный день для людей. Вечером 5 декабря вы ставите ботинок или туфельку за дверями своей спальни, надеясь, что Николай наполнит ее подарками. Кого напоминает Святой Николай? Правильно! - Санта-Клауса. Это потому, что Святой Николай и Санта-Клаус основаны на одном и том же персонажне. Святой Николай наполнит вашу обувь подарками - если вы хорошо себя вели. Для непослушных людей у есть помощник Кнехт Рупрехт. Вместо подарков Рупрехт кладет кучу сухих веток в обувь для плохих людей. Моим подарком был этот удивительный Санта-Джемпер. А ты уже получил подарки?” - написал Марк.

Так ненавязчиво Марк рассказал о том, что весь прошлый год он был хорошим мальчиком.

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