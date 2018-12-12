Католическое Рождество 2018: куда поехать на выходные

Фото: Ярмарка на Католическое Рождество (pixabay.com)

Во многих городах Европы и в Украине перед Католическим Рождеством проходят шумные ярмарки

Волшебный период зимних праздников начинается с Католического Рождества. Украинцев ждут трехдневные выходные с 23-го по 25 декабря. Куда поехать в этот длинный уикенд, чтобы почувствовать сказочную атмосферу праздника, страны и города с лучшими рождественскими ярмарками – в подборке туристических направлений и советов от РБК-Lite.

Куда поехать на Католическое Рождество 2018: 20 ярмарок в Мюнхене

Из всех городов Германии наибольшее количество зимних ярмарок проходит в Мюнхене. На его улицах ежегодно организовывают около двух десятков рождественских локаций, среди которых ярмарка с многолетней историей на Мариенплац, вкусные праздничные угощення в Мюнхенской резиденции, романтическая ярмарка в Английском саду под вековыми деревьями и многое другое.

На этих праздничных рынках можно выпить ароматный глинтвейн, полакомиться выпечкой, приобрести хенд-мейд изделия и развлечься всей семьей.

Фото: Рождественская ярмарка на Мариенплац (pixabay.com)

Кроме того, до самого Нового года на холме Терезиенвизе в Мюнхене проходит фестиваль искусств Tollwood с театральными и музыкальными постановками, цирковыми номерами, шоу варьете. В городской ратуши можно написать письмо Санта-Клаусу, а от Зендлингских ворот отправляется рождественский трамвай, внутри которого продают глинтвейн и пряники.

На Рождество в гости к Санта-Клаусу: Лапландия

Побывать дома у Санта-Клауса можно с 1 декабря и до 6 января 2019. Родина главного волшебника находится в Рованиеми. Количество желающих познакомиться с Йолупукки в праздники очень велико, поэтому придется подождать в очереди, зато встреча с Сантой совершенно бесплатна.

Кстати, у лапландского Деда Мороза есть свой канал на YouTube, где в прямом эфире транслируется все происходящее у него дома.

Из деревни Санта Клауса можно отправить необычное письмо с поздравлениями своим друзям или родственникам. Уникальные арктические марки на всю корреспонденцию клеят гномы.

Фото: В Рованиеми находится резиденция Санты (pixabay.com)

Также в Рованиеми можно покататься в санях, запряженнях оленями и голубоглазыми хаски, посетить Сантапарк зимних развлечений, полюбоваться северным сиянием в арктическом саду музея "Арктикум". За городом расположен самый северный зоопарк в мире, где животные обитают фактически в условиях дикой природы.

Рождество в Праге: гастрономический праздник

Столица Чехии в зимние праздники превращается в город фуд-кортов. Гуляя по улицам Праги в рождественский уикенд, просто невозможно остаться голодным. Жареные каштаны, сочные колбаски, аппетитные блинчики, традиционные чешские трдло (закрученные в спираль булочки) – все это можно купить на городских ярмарках в рождественские выходные. Согреться в мороз помогут медовуха и сваржак (чешский глинтвейн).

Самыми красивыми и вкусными в Праге считаются ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях. Здесь проходят театрализованные представления, поют рождественские песни, чешский Дед Мороз, святой Микулаш, раздает детям подарки.

Фото: Староместская площадь в Праге (pixabay.com)

На Староместской площади ежегодно устанавливают главную елку Чехии. Чтобы все мечты в новом году сбылись, будучи в Праге, нужно выпустить в реку карпа. Также стоит посетить Петршинскую башню и полюбоваться с высоты 60 метров на праздничный город, раскрашенный в разные цвета огоньками гирлянд.

Католическое Рождество в Украине: волшебные выходные во Львове

Сказочные рождественские выходные можно провести и не выезжая за пределы страны. Во Львове на Католическое рождество также устраиваются ярмарки, ничуть не уступающие по размаху европейским, а культурная программа насыщена развлечениями на любой вкус.

Рождественская ярмарка на Площади Рынок и проспекте Свободы открылась уже 7 декабря.

Фото: Рождественская ярмарка во Львове (facebook.com/lvivtodayukr)

Также до 25 декабря на проспекте Свободы будет работать домик Святого Николая, где дети смогут получить подарки из рук самого Чудотворца.

Волшебное 3D-шоу "Крижане королівство" будет проходить ежедневно с 18:00 до 21:00 в период 16 декабря – 10 января на площади перед Львоской оперой. На фасаде здания оживут сказочные герои и персонажи рождественских историй.

Фото: 3D-шоу во Львове (facebook.com/vglviv)

25 декабря во Львовской Национальной филармонии пройдет концерт "Світле Різдво". Колядки от хора "Гомін" прозвучат на площади Рынок в рождественский вечер.

Экспозиция львовских художников “Магія Різдва” с передающими всю атмосферу праздника картинами будет проходить в музее "Львіварня" с 12 декабря по 18 февраля 2019 года.

Кстати, в Сингапуре украсили аэропорт к Рождеству в стиле Гарри Поттера. Красочные инсталляции в терминалах в точности повторяют локации из магической истории Джоан Роулинг.

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Видео: РБК-Украина