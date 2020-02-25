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В Каталонии зафиксировали первый случай коронавируса

Новости » В мире     25.02.2020 - 17:01
В Каталонии зафиксировали первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Всего в Испании зарегистрировано четыре случая коронавируса

Испанские органы здравоохранения зафиксировали заболевание коронавирусом в Каталонии, что стало первым случаем на материковой части Испании. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что до этого были официально подтверждены три случая инфицирования коронавирусом в Испании - на Канарских островах и на Майорке.

Отметим, на данный момент в Европейском союзе коронавирус зафиксировали в 11 странах - в Италии, Австрии, Германии, Франции, Великобритании, России, Испании, Хорватии, Бельгии, Финляндии и Швеции.

Наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по 3 - в П'ємонті и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.

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