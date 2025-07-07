Катерина Репяхова вразила новим "луком": образ у стилі бохо з ковбойськими акцентами

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова продемонструвала стильний літній образ, у якому поєднуються елементи бохо і кантрі. Вільна сукня з рюшами, широкий шкіряний пояс, ковбойський капелюх і чоботи створили гармонійний і трендовий лук.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Сукня
Катерина Репяхова обрала для фотосесії довгу сукню молочного відтінку. Сукня має вільний крій, що характерно для стилю бохо.
Катерина Репяхова показала модний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)
Особливості:
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Взуття
На ногах у блогерки високі ковбойські чоботи темно-коричневого кольору. Це ключовий елемент, що чітко визначає вплив стилю кантрі. Чоботи мають характерну вишивку.
Аксесуари
На інших фото дружина Павліка позує поруч із конем, а в руці в неї ковбойський капелюх, який також вказує на стиль кантрі.
Дружина Павліка показала модний лук (фото: instagram.com/repyahovakate)
Естетика
Присутність коня поруч із Ряпяховою посилює асоціації з життям на природі, фермерством і, звісно, ковбойською культурою.
Це дуже гармонійний образ, що поєднує в собі жіночність і легкість бохо-шику з елементами американського кантрі, створюючи романтичний, але водночас самобутній і сильний вигляд.
Модний лук на літо 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)
У 2025 році стилі бохо і кантрі повернулися в моду, і це не просто ностальгія, а відповідь на глобальні тенденції в культурі, соціумі та емоційному стані людей. Ось головні причини, чому бохо і кантрі стали трендом.
Прагнення до природності
Після кількох років стресу і невизначеності, пов'язаних із війною, кризами, технологічним перевантаженням, люди шукають "заземлення". Стиль бохо з його натуральними тканинами, вільними силуетами, етнічними мотивами та спокоєм природи дає це відчуття тепла і безпеки. Кантрі - теж про простоту, традиції, стабільність.
Катерина Репяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)
Романтика життя поза мегаполісом
Мода відображає мрію багатьох: втекти з міста, жити простіше, ближче до землі, до справжнього. Кантрі-стиль - з ковбойськими капелюхами, замшевими речами, денімом, чобітьми - ідеально передає цю мрію. А бохо додає в неї м'якої, мрійливої естетики.
Зміна фокуса на ремесло і ручну роботу
У тренді - вишивка, плетіння, прошивка, в'язання гачком. Люди цінують речі з історією, фактурністю і характером. Бохо - це якраз про ручну роботу, індивідуальність, етнічні та фольклорні елементи.
Універсальність і комфорт
Образи в стилі бохо і кантрі легко адаптуються до різних умов - від міського парку до фестивалю або села. Це комфортна мода, яка не тисне і не нав'язує стандартів, а дає змогу почуватися вільно - і фізично, і внутрішньо.
Дружина Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)
Вас також може зацікавити