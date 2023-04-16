Катер КНДР перетнув кордон Південної Кореї, по ньому відкрили попереджувальний вогонь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Наші військові зберігають рішучу бойову позицію, відстежуючи пересування противника в рамках підготовки до потенційних провокацій щодо порушень морського кордону північнокорейськими патрульними катерами", - йдеться у заяві комітету начальників штабів.

Раніше ми писали, що Південна Корея досягла угоди про надання Сполученим Штатам 500 тисяч снарядів для 155 мм артилерії.

Також нагадаємо, що "злиті" в мережу документи свідчили, що США "могли прослуховувати" високопосадовців з Південної Кореї, серед яких точилися дискусії щодо військової допомоги Україні.

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