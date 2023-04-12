Південна Корея позичить США 500 тисяч снарядів для артилерії: куди направлять

Південна Корея досягла угоди про надання Сполученим Штатам 500 тисяч снарядів для 155-мм артилерійських гармат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що передача великої партії снарядів може дати Вашингтону більшу гнучкість у постачанні боєприпасів Україні. Примітно, що Сеул вирішив не продати, а позичити боєприпаси, щоб мінімізувати можливість використання південнокорейських снарядів в Україні.

Передбачається, що надані снаряди використовуватимуться насамперед Сполученими Штатами для поповнення своїх запасів.

"Ми вирішили передати США великий обсяг снарядів, але вибрали метод оренди, попередньо вивчивши, як сумлінно відповісти на прохання кровного союзника, дотримуючись принципу уряду не надавати летальну зброю Україні", - заявило неназване джерело в корейському уряді.

І Сеул, і Вашингтон раніше підтверджували, що вони ведуть переговори про угоду щодо постачання снарядів та артилерії.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив журналістам, що не може підтвердити повідомлення про оренду снарядів, але додав, що позиція уряду проти надання летальної допомоги Україні залишається незмінною.