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Катер КНДР пересек границу Южной Кореи, по нему открыли предупредительный огонь

Фото: катер КНДР пересек границу Южной Кореи, по нему открыли огонь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь по северокорейскому катеру, пересекшему морскую границу страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что пограничники произвели предупредительные выстрелы и транслировали предупреждения, пытаясь вынудить северокорейский патрульный катер покинуть территориальные воды страны.

"Наши военные сохраняют решительную боевую позицию, отслеживая передвижения противника в рамках подготовки к потенциальным провокациям в отношении нарушений морской границы северокорейскими патрульными катерами", - говорится в заявлении комитета начальников штабов.

Ранее мы писали, что Южная Корея достигла соглашения о предоставлении Соединенным Штатам 500 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии.

Также напомним, что "слитые" в сеть документы свидетельствовали, что США "могли прослушивать" высокопоставленных чиновников из Южной Кореи, среди которых шли дискуссии о военной помощи Украине.

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