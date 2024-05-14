Категорично заборонено. Що не можна робити, якщо зупиняє поліція

Є й інші причини, чому зупиняє поліція. Наприклад, під час воєнного стану це можуть робити для перевірки документів.

Як себе поводити і що категорично не можна робити, якщо вас зупинили працівники правоохоронних органів, в коментарі РБК-Україна розповідає юрист практики цивільного та господарського права ЮК "Приходько та партнери" Дмитро Зал.