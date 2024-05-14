Категорично заборонено. Що не можна робити, якщо зупиняє поліція

Поліція може зупиняти автомобіль з різних причин. Якщо воій порушив правила чи спровокував ДТП, коли автомобіль має несправність, або ж якщо є інформація про причетність водія або пасажирів до скоєння злочину.
Є й інші причини, чому зупиняє поліція. Наприклад, під час воєнного стану це можуть робити для перевірки документів.
Як себе поводити і що категорично не можна робити, якщо вас зупинили працівники правоохоронних органів, в коментарі РБК-Україна розповідає юрист практики цивільного та господарського права ЮК "Приходько та партнери" Дмитро Зал.
Всі водії мають право знати конкретну причину та підставу для зупинення його транспортного засобу працівником поліції.
Дмитро Зал дає декілька порад, як саме потрібно себе поводити та що робити категорично заборонено, коли вас зупинила поліція.
"Найкращим способом захисту ваших прав буде фіксація такого правопорушення портативними засобами, залучення свідків та у випадку, якщо вас зупинили неправомірно – залишення скарги щодо дій поліцейського на гарячу лінію "102". А у подальшому – оскарження дій працівника поліції в адміністративному або судовому порядку", – радить юрист компанії "Приходько та партнери".
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