RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Категорически запрещено. Что нельзя делать, если останавливает полиция

Фото: Остановка автомобиля полицией (t.me/UA_National_Police)
Автор: Катерина Гончарова

Полиция может останавливать автомобиль по разным причинам. Если он нарушил правила или спровоцировал ДТП, когда автомобиль имеет неисправность, или если есть информация о причастности водителя или пассажиров к совершению преступления.

Есть и другие причины, по которым останавливает полиция. К примеру, во время военного положения это могут делать для проверки документов.

Как себя вести и что категорически нельзя делать, если вас остановили сотрудники правоохранительных органов, в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал.

Как вести себя, когда полиция остановила: алгоритм действий

Все водители имеют право знать конкретную причину и основание для остановки его транспортного средства сотрудником полиции.

Дмитрий Зал дает несколько советов, как нужно себя вести и что делать категорически запрещено, когда вас остановила полиция.

  • Независимо от ситуации, сохраняйте спокойствие и будьте вежливыми, дайте полицейскому понять, что вы знаете свои права;
  • Ни в коем случае не пытайтесь избежать остановки или сбежать от полиции. Это может привести к серьезным правонарушениям и обострению ситуации;
  • Попросите полицейских представиться и предоставить удостоверения для ознакомления;
  • Спросите сотрудника полиции об основаниях остановки;
  • Фиксируйте коммуникацию с полицейскими. Лучшим способом фиксации будет видеосъемка на телефон;
  • Если вы считаете действия полицейского незаконными – не нужно вступать в конфликт.

"Лучшим способом защиты ваших прав будет фиксация такого правонарушения портативными средствами, привлечение свидетелей и в случае, если вас остановили неправомерно – оставление жалобы о действиях полицейского на горячую линию "102". А в дальнейшем – обжалование действий сотрудника полиции в административном или судебном порядке", – советует юрист компании "Приходько и партнеры".

Напомним, штрафы за нарушение ПДД устанавливают, чтобы водители не создавали во время движения опасных ситуаций для себя и окружающих. Но иногда штраф могут выписать, когда для этого нет оснований. Мы сообщали, что делать в таких случаях и можно ли обжаловать штраф за нарушение ПДД.

Также наличие огнетушителя в автомобилях в Украине обязательно. Но могут ли оштрафовать за его отсутствие? Читайте ответ юриста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полицияАвтомобильное движениеВодительские праваШтрафыВождениеВодители