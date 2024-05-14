Категорически запрещено. Что нельзя делать, если останавливает полиция

Есть и другие причины, по которым останавливает полиция. К примеру, во время военного положения это могут делать для проверки документов.

Как себя вести и что категорически нельзя делать, если вас остановили сотрудники правоохранительных органов, в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал.