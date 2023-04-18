UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Катастрофічного затоплення не буде. Синоптики зробили заяву через водопілля в Києві

Фото: катастрофічного затоплення Києва не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Масштабного затоплення Києва не прогнозується. При цьому на ранок фіксується зниження рівня води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій Іллю Перевозчикова під час брифінгу.

"Станом на ранок у Києві ми фіксуємо вже стабілізацію ситуації, навіть зниження рівня води", - сказав Перевозчиков.

Однак він зазначив, що в столиці поки ще фіксується вихід води на заплавні та прирічкові території, затоплення островів Муромець, Труханів, а також в окремих районах Київської області - Бориспільському, Вишгородському та Броварському.

"Затоплення, які нині фіксуються, - це один із максимальних рівнів, який може бути, і найближчим часом має піти на спад...Катастрофічного, масштабного затоплення Києва не буде", - стверджує Перевозчиков.

Нагадаємо, що в Києві завчасно проводять підготовку до піка паводка, який очікується 22 квітня. В столиці проводять спеціальні тренування на випадок НС.

Додамо, сьогодні вранці рятувальники розповіли про поточну ситуацію з паводком в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрКиївДСНСрека Днепр