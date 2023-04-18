Катастрофічного затоплення не буде. Синоптики зробили заяву через водопілля в Києві

"Станом на ранок у Києві ми фіксуємо вже стабілізацію ситуації, навіть зниження рівня води", - сказав Перевозчиков.

Однак він зазначив, що в столиці поки ще фіксується вихід води на заплавні та прирічкові території, затоплення островів Муромець, Труханів, а також в окремих районах Київської області - Бориспільському, Вишгородському та Броварському.

"Затоплення, які нині фіксуються, - це один із максимальних рівнів, який може бути, і найближчим часом має піти на спад...Катастрофічного, масштабного затоплення Києва не буде", - стверджує Перевозчиков.

Нагадаємо, що в Києві завчасно проводять підготовку до піка паводка, який очікується 22 квітня. В столиці проводять спеціальні тренування на випадок НС.

Додамо, сьогодні вранці рятувальники розповіли про поточну ситуацію з паводком в Україні.

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