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Катастрофического затопления не будет. Синоптики сделали заявление из-за паводков в Киеве

Фото: катастрофического затопления Киева из-за паводков не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Масштабное затопление Киева в связи с паводками не прогнозируется. При этом к утру фиксируется снижение уровня воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Илью Перевозчикова в ходе брифинга.

"По состоянию на утро в Киев и мы уже фиксируем стабилизацию ситуации, даже снижение уровня воды", - сказал Перевозчиков.

Однако он отметил, что в столице пока еще фиксируется выход воды на пойменные и приречные территории, затопление островов Муромец, Труханов, а также в отдельных районах Киевской области - Бориспольском, Вышгородском и Броварском.

"Затопление, которое сейчас фиксируется, - это один из максимальных уровней, который может быть, и в ближайшее время должно пойти на спад... Катастрофического, масштабного затопления Киева не будет", - утверждает Перевозчиков.

Напомним, что в Киеве проводят подготовку к пику паводка, который ожидается 22 апреля. В столице проводят специальные тренировки на случай ЧС.

Добавим, сегодня утром спасатели рассказали о текущей ситуации с паводком в Украине.

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