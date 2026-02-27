"Катастрофи не очікуємо": Свириденко зробила заяву про бюджет у квітні

Україна отримає перший транш в рамках кредиту від Євросоюзу у квітні, для стабільного фінансування від партнерів важливо виконати усі домовленості.

Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Коментуючи виділення Україні найближчих пакетів допомоги, прем'єр-міністр зазначила, що без програми МВФ Україна не отримає кредит від Євросоюзу на 90 млрд євро, перший транш якого очікується в квітні 2026 року.

При цьому вона запевнила, що Україна готова виконати усі взяті на себе зобов'язання.

"Жодної катастрофи в квітні ми не очікуємо, нам як державі треба виконати свою домашню роботу", - заявила Свириденко.

Вона також підкреслила, що МВФ затвердив нову 4-річну програму з розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів.

"Ми найближчими днями очікуємо, що перший транш близько 1,5 млрд доларів надійде в державний бюджет", - додала глава уряду.

За її словами, кошти будуть спрямовуватися безпосередньо на бюджетну підтримку, на перекриття дефіциту бюджету і на підтримку макрофінансової стабільності.