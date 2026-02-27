ua en ru
"Катастрофы не ожидаем": Свириденко сделала заявление о бюджете в апреле

Пятница 27 февраля 2026 12:31
UA EN RU
"Катастрофы не ожидаем": Свириденко сделала заявление о бюджете в апреле Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина получит первый транш в рамках кредита от Евросоюза в апреле, для стабильного финансирования от партнеров важно выполнить все договоренности.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Читайте также: МВФ одобрил кредит для Украины на 8,1 млрд долларов: Свириденко анонсировала первый транш

Комментируя выделение Украине ближайших пакетов помощи, премьер-министр отметила, что без программы МВФ Украина не получит кредит от Евросоюза на 90 млрд евро, первый транш которого ожидается в апреле 2026 года.

При этом она заверила, что Украина готова выполнить все взятые на себя обязательства.

"Никакой катастрофы в апреле мы не ожидаем, нам как государству надо выполнить свою домашнюю работу", - заявила Свириденко.

Она также подчеркнула, что МВФ утвердил новую 4-летнюю программу по расширенному финансированию объемом 8,1 млрд долларов.

"Мы в ближайшие дни ожидаем, что первый транш около 1,5 млрд долларов поступит в государственный бюджет", - добавила глава правительства.

По ее словам, средства будут направляться непосредственно на бюджетную поддержку, на перекрытие дефицита бюджета и на поддержку макрофинансовой стабильности.

Что предшествовало

Напомним, сегодня ночью, 27 февраля, стало известно, что Совет директоров МВФ утвердил новую 4-летнюю программу финансирования (EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов.

Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные условия для новой кредитной программы на 8,1 млрд долларов.

По ее словам, речь шла о требованиях по НДС для ФЛП, пошлины на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора.

Больше о том, почему в конце марта у Киева могут возникнуть проблемы с выполнением программ МВФ - читайте в материале РБК-Украина.

