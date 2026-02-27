"Катастрофы не ожидаем": Свириденко сделала заявление о бюджете в апреле

Украина получит первый транш в рамках кредита от Евросоюза в апреле, для стабильного финансирования от партнеров важно выполнить все договоренности.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Комментируя выделение Украине ближайших пакетов помощи, премьер-министр отметила, что без программы МВФ Украина не получит кредит от Евросоюза на 90 млрд евро, первый транш которого ожидается в апреле 2026 года.

При этом она заверила, что Украина готова выполнить все взятые на себя обязательства.

"Никакой катастрофы в апреле мы не ожидаем, нам как государству надо выполнить свою домашнюю работу", - заявила Свириденко.

Она также подчеркнула, что МВФ утвердил новую 4-летнюю программу по расширенному финансированию объемом 8,1 млрд долларов.

"Мы в ближайшие дни ожидаем, что первый транш около 1,5 млрд долларов поступит в государственный бюджет", - добавила глава правительства.

По ее словам, средства будут направляться непосредственно на бюджетную поддержку, на перекрытие дефицита бюджета и на поддержку макрофинансовой стабильности.