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В катастрофе поезда в Германии погибли две украинки

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Мюнхен, Воскресенье 05 июня 2022 15:49
В катастрофе поезда в Германии погибли две украинки Фото: несколько вагонов перевернулись в результате инцидента (twitter.com/newsistaan)
Автор: Юлия Бойко

В катастрофе поезда в Германии, который сошел с рельсов в Гармиш-Партенкирхене 3 июня, погибли две беженки из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели пяти человек в результате крушения поезда. По данным полиции, среди погибших - две беженки их Украины, которые проживали в принимающих семьях поблизости. С одной из них был ребенок, он госпитализирован с серьезными травмами.

Всего в поезде было около 140 пассажиров, на сегодня от 7 до 14 человек считаются пропавшими без вести. Данных о причине аварии нет, можно исключить только столкновение с другим поездом.

Напомним, поезд сошел с рельсов 3 июня на открытой местности в районе индустриального парка Лойзахауен в Альпах. Часть вагонов перевернулась.

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