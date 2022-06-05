В катастрофе поезда в Германии погибли две украинки

В катастрофе поезда в Германии, который сошел с рельсов в Гармиш-Партенкирхене 3 июня, погибли две беженки из Украины.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели пяти человек в результате крушения поезда. По данным полиции, среди погибших - две беженки их Украины, которые проживали в принимающих семьях поблизости. С одной из них был ребенок, он госпитализирован с серьезными травмами.

Всего в поезде было около 140 пассажиров, на сегодня от 7 до 14 человек считаются пропавшими без вести. Данных о причине аварии нет, можно исключить только столкновение с другим поездом.