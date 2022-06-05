У катастрофі поїзда в Німеччині загинули дві українки

У катастрофі поїзда в Німеччині, який зійшов з рейок в Гарміш-Партенкірхені 3 червня, загинули дві біженки з України.

Повідомляється, що на даний момент відомо про загибель п'яти осіб в результаті аварії поїзда. За даними поліції, серед загиблих - дві біженки з України, які проживали в приймаючих сім'ях поблизу. З однією з них була дитина, її госпіталізовано з серйозними травмами.

Загалом в поїзді було близько 140 пасажирів, на сьогодні від 7 до 14 осіб вважаються зниклими безвісти. Даних про причину аварії немає, можна виключити тільки зіткнення з іншим поїздом.