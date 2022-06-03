В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы и десятки раненых

В Германии в округе Гармиш-Партенкирхене пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате аварии есть погибшие и десятки раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Причины аварии пока неизвестны. Поезд сошел с рельсов на открытой местности в районе индустриального парка Лойзахауен в Альпах. Несколько вагонов перевернулось, а часть упала на насыпь.

Событие произошло накануне каникул, поэтому в поезде было много студентов. На месте инцидента работали спасатели, полицейские, военные, другие экстренные службы и пять вертолетов.

Сейчас известно о четырех погибших и 60 раненых, из них 16 в тяжелом состоянии.

Инцидент в своем Twitter прокомментировала министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер. Она выразила соболезнования семьям пострадавших и погибших, а также сообщила, что поедет на место аварии.

Es sind furchtbare Nachrichten, die uns zu dem #Zugunglück bei #Garmisch erreichen. Meine Gedanken sind bei den Familien der Todesopfer und bei den Schwerverletzten und Verletzten. Ich bin auf dem Weg nach Garmisch, um die Anteilnahme der Bundesregierung auszudrücken. — Nancy Faeser (@NancyFaeser) June 3, 2022