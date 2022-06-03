В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы и десятки раненых
В Германии в округе Гармиш-Партенкирхене пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате аварии есть погибшие и десятки раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Причины аварии пока неизвестны. Поезд сошел с рельсов на открытой местности в районе индустриального парка Лойзахауен в Альпах. Несколько вагонов перевернулось, а часть упала на насыпь.
Событие произошло накануне каникул, поэтому в поезде было много студентов. На месте инцидента работали спасатели, полицейские, военные, другие экстренные службы и пять вертолетов.
Сейчас известно о четырех погибших и 60 раненых, из них 16 в тяжелом состоянии.
Инцидент в своем Twitter прокомментировала министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер. Она выразила соболезнования семьям пострадавших и погибших, а также сообщила, что поедет на место аварии.
Es sind furchtbare Nachrichten, die uns zu dem #Zugunglück bei #Garmisch erreichen. Meine Gedanken sind bei den Familien der Todesopfer und bei den Schwerverletzten und Verletzten. Ich bin auf dem Weg nach Garmisch, um die Anteilnahme der Bundesregierung auszudrücken.— Nancy Faeser (@NancyFaeser) June 3, 2022
Напомним, недавно похожая авария произошла в Австрии. Там пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего два человека погибли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.