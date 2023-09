Катастрофа з Іл-76 "вагнерівців" у Малі: з'явились супутникові знімки з місця аварії

На опублікованих знімках аварії, яка сталась 23 вересня, можна побачити, що літак виїхав за межі злітної смуги. Це пов'язано з тим, що Іл-76 приземлився занадто далеко на злітно-посадковій смузі.

Йому залишився лише короткий кілометр, щоб загальмувати. Цієї відстані недостатньо для пристрою такого розміру.

Літак виїхав за мережі смуги та вибухнув.