Катастрофа з Іл-76 "вагнерівців" у Малі: з'явились супутникові знімки з місця аварії
Військово-транспортний літак Іл-76, який може бути пов'язаний з ПВК "Вагнера", розбився під час заходу на посадку в аеропорту Гао в Малі. У мережі з'явились супутникові знімки з місця аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
На опублікованих знімках аварії, яка сталась 23 вересня, можна побачити, що літак виїхав за межі злітної смуги. Це пов'язано з тим, що Іл-76 приземлився занадто далеко на злітно-посадковій смузі.
Йому залишився лише короткий кілометр, щоб загальмувати. Цієї відстані недостатньо для пристрою такого розміру.
Літак виїхав за мережі смуги та вибухнув.
Аварія Іл-76
23 вересня в Малі під час заходу на посадку розбився Іл-76, який може бути пов'язаний з "вагнерівцями". Можливою причиною аварії називали несправність бака.
Пізніше повідомлялося, що через аварію могли загинути 140 осіб, серед яких малійські військові та "вагнерівці".
Також з'явилося відео моменту авіакатастрофи літака в Малі.
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