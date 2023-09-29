Катастрофа з Іл-76 "вагнерівців" у Малі: з'явились супутникові знімки з місця аварії

Військово-транспортний літак Іл-76, який може бути пов'язаний з ПВК "Вагнера", розбився під час заходу на посадку в аеропорту Гао в Малі. У мережі з'явились супутникові знімки з місця аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

На опублікованих знімках аварії, яка сталась 23 вересня, можна побачити, що літак виїхав за межі злітної смуги. Це пов'язано з тим, що Іл-76 приземлився занадто далеко на злітно-посадковій смузі.

Йому залишився лише короткий кілометр, щоб загальмувати. Цієї відстані недостатньо для пристрою такого розміру.

Літак виїхав за мережі смуги та вибухнув.

Your browser does not support HTML5 video.

Аварія Іл-76

23 вересня в Малі під час заходу на посадку розбився Іл-76, який може бути пов'язаний з "вагнерівцями". Можливою причиною аварії називали несправність бака.

Пізніше повідомлялося, що через аварію могли загинути 140 осіб, серед яких малійські військові та "вагнерівці".

Також з'явилося відео моменту авіакатастрофи літака в Малі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.