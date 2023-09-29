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Катастрофа з Іл-76 "вагнерівців" у Малі: з'явились супутникові знімки з місця аварії

П'ятниця 29 вересня 2023 23:40
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Катастрофа з Іл-76 "вагнерівців" у Малі: з'явились супутникові знімки з місця аварії Ілюстративне фото: у мережі з'явились супутникові знімки з місця аварії Іл-76 з "вагнерівцями" в Малі (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Військово-транспортний літак Іл-76, який може бути пов'язаний з ПВК "Вагнера", розбився під час заходу на посадку в аеропорту Гао в Малі. У мережі з'явились супутникові знімки з місця аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

На опублікованих знімках аварії, яка сталась 23 вересня, можна побачити, що літак виїхав за межі злітної смуги. Це пов'язано з тим, що Іл-76 приземлився занадто далеко на злітно-посадковій смузі.

Йому залишився лише короткий кілометр, щоб загальмувати. Цієї відстані недостатньо для пристрою такого розміру.

Літак виїхав за мережі смуги та вибухнув.

Аварія Іл-76

23 вересня в Малі під час заходу на посадку розбився Іл-76, який може бути пов'язаний з "вагнерівцями". Можливою причиною аварії називали несправність бака.

Пізніше повідомлялося, що через аварію могли загинути 140 осіб, серед яких малійські військові та "вагнерівці".

Також з'явилося відео моменту авіакатастрофи літака в Малі.

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ПВК Вагнера Мали Вагнерівці
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