В мережі з'явилося відео моменту аварії Іл-76 з "вагнерівцями" в Малі

На відео помітно, як літак заходить на злітно-посадкову смугу і на великій швидкості пролітає її кінець. З невідомої поки причини літак не зміг загальмувати під час посадки, розпався на частини і загорівся.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT