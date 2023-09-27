В мережі з'явилося відео моменту аварії Іл-76 з "вагнерівцями" в Малі

Військово-транспортний літак Іл-76, який може бути пов'язаний з ПВК "Вагнера", не зміг загальмувати та розбився під час посадки в аеропорту Гао Малі 23 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JACDEC .

На відео помітно, як літак заходить на злітно-посадкову смугу і на великій швидкості пролітає її кінець. З невідомої поки причини літак не зміг загальмувати під час посадки, розпався на частини і загорівся.

2023-09-23: Video footage emerged of the crashed Ilyushin IL-76 (TZ-98T) at Gao Airport, Mali. The aircraft is seen landing on runway 06 at overrunning the end of it at high speed until it broke into parts and caught fire. pic.twitter.com/pDo7lL9IwT — JACDEC (@JacdecNew) September 27, 2023

Аварія Іл-76

23 вересня в Малі під час заходу на посадку розбився Іл-76, який може бути пов'язаний з "вагнерівцями". Можливою причиною аварії називали несправність бака.

Пізніше повідомлялося, що через аварію могли загинути 140 осіб, серед яких малійські військові та "вагнерівці".

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