Катастрофа из Ил-76 "вагнеровцев" в Мали: появились спутниковые снимки с места аварии

Военно-транспортный самолет Ил-76, который может быть связан с ЧВК "Вагнера", разбился во время захода на посадку в аэропорту Гао в Мали. В сети появились спутниковые снимки с места аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

На опубликованных снимках аварии, произошедшей 23 сентября, можно увидеть, что самолет выехал за пределы взлетной полосы. Это связано с тем, что Ил-76 приземлился слишком далеко на взлетно-посадочной полосе.

Ему остался всего короткий километр, чтобы затормозить. Этого расстояния недостаточно для устройства такого размера.

Самолет выехал по сети полосы и взорвался.

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Авария Ил-76

23 сентября в Мали во время захода на посадку разбился Ил-76, который может быть связан с "вагнеровцами". Возможной причиной аварии называли неисправность бака.

Позже сообщалось, что из-за аварии могли погибнуть 140 человек, среди которых малийские военные и "вагнеровцы".

Также появилось видео момента авиакатастрофы самолета в Мали.

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