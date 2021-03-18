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Катастрофа судна Volgo Balt 179: спасенные моряки вернулись в Украину

Автор: Андрей Василюк

18 марта украинские моряки-члены экипажа судна "Volgo Balt 179", которое потерпело крушение 11 марта у берегов Румынии, вернулись в Украину. Состояние здоровья всех десяти спасенных украинских моряков удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что моряки в сопровождении сотрудников посольства Украины в Румынии прибыли на пункт пересечения границы Рени (Украина).

"После оформления въезда на территорию нашего государства, украинские граждане организованно последуют в г. Одесса, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна Volgo Balt 179", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на Родину.

Напомним, 11 марта утром у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. МИД Украины подтвердил гибель двух человек, десять членов экипажа спасли.

Позже МИД обнародовало список спасенных украинских моряков.

Ранее, в январе у побережья Турции затонуло судно, на его борту было 12 членов экипажа, среди которых десять украинцев. В результате инцидента погибли три человека.

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