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Катастрофа судна Volgo Balt 179: врятовані моряки повернулися в Україну

Автор: Андрій Василюк

18 березня українські моряки-члени екіпажу судна "Volgo Balt 179", яке зазнало катастрофи 11 березня біля берегів Румунії, повернулися в Україну. Стан здоров’я всіх десятьох врятованих українських моряків задовільний.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Зазначається, що моряки у супроводі співробітників посольства України в Румунії прибули на пункт перетину кордону Рені (Україна).

"Після оформлення в’їзду на територію нашої держави, українські громадяни організовано слідуватимуть до м. Одеса, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна "Volgo Balt 179", - йдеться в повідомленні.

В МЗС заявили, що під час перебування на території Румунії, члени екіпажу затонулого судна були забезпечені усім необхідним та пройшли відповідні лікувально-профілактичні процедури задля організації їх безпечного транспортування на Батьківщину.

Нагадаємо, 11 березня вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. МЗС України підтвердив загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували.

Пізніше МЗС оприлюднило список врятованих українських моряків.

Раніше, у січні біля узбережжя Туреччини затонуло судно, на його борту було 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три особи.

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