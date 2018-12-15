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Падіння винищувача Су-27: стало відомо ім'я загиблого льотчика

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 19:06
Падіння винищувача Су-27: стало відомо ім'я загиблого льотчика
Фото: Су-27УБ (pixabay.com)

Аварія літака сталася сьогодні, 15 грудня, близько 15:00

Внаслідок аварії винищувача Су-27 у Житомирській області загинув пілот Олександр Фоменко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку військової прокуратури центрального регіону у Facebook.

Як повідомляється, військова прокуратура почала розслідування за фактом аварії винищувача Су-27, яка сталася сьогодні, 15 грудня, близько 15:00 поблизу аеродрому Озерне. Літак розбився під час заходу на посадку.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них", - зазначили у відомстві.

Наразі обставини аварії з'ясовуються.

Падіння винищувача Су-27: стало відомо ім'я загиблого льотчика

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області у суботу, 15 грудня, під час заходу на посадку розбився винищувач Су-27.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області 16 жовтня 2018 розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". В результаті катастрофи винищувача Су-27 під час міжнародних навчань "Чисте небо - 2018" загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.

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