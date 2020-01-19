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Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран не собирается отдавать черные ящики

Новости » Политика     19.01.2020 - 13:22
Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран не собирается отдавать черные ящики
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Иране не принял окончательного решения об отправке черных ящиков за границу

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского самолета МАУ и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRNA.

"В настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета", - заявил он.

При этом Резайефар добавил, что в случае неудачной попытки расшифровать черные ящики, они будут переданы в Украину или Францию.

"Мы пытаемся прочитать черные ящики здесь, в Иране; в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не принято решение отправить их в другую страну, - отметил он.

Напомним, украинским экспертам первыми удалось обнаружить элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.

Кроме того, 19 января в Украину прилетел борт с телами погибших в авиакатастрофе украинцами. В аэропорту их встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр иностранных дел Вадим Пристайко и другие чиновники.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.

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