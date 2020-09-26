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Катастрофа літака під Харковом: Зеленський опублікував фото вцілілого курсанта

Харківська область, Субота 26 вересня 2020 14:29
Катастрофа літака під Харковом: Зеленський опублікував фото вцілілого курсанта
Фото: катастрофа літака (dsns.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський опублікував фото курсанта, що вижив у катастрофі літака АН-26 під Харковом. Він провідав вцілілого у катастрофі хлопця у лікарні.

Фото опубліковано на сторінці глави держави в Facebook.

Катастрофа літака під Харковом: Зеленський опублікував фото вцілілого курсанта"20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці... Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, у якому летіла вся команда, друзі, побратими... Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці", - написав глава держави.

Зеленський побажав курсанту сил, щоб оговтатися від трагедії.

Крім того, у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, куди госпіталізували курсанта, повідомили президенту, що стан постраждалого - середньої тяжкості. Хлопець перебуває у свідомості.

Курсант також розповів Зеленському, що курсанти та екіпаж були знайомі і вже літали разом.

Крім того, президент поспілкувався з матір’ю курсанта та висловив їй слова підтримки. Глава держави заявив, що у разі потреби їм буде надана вся необхідна допомога.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила хронологію авіакатастрофи військового літака АН-26, який розбився у Харківській області. У ході навчань проходила підготовка курсантів льотної і штурманської спеціальностей.

Як писало РБК-Україна, літак АН-26 розбився увечері в п'ятницю, 25 вересня, поблизу Чугуєва в Харківській області. В результаті катастрофи загинули 26 осіб. Одна людина перебуває у лікарні.

Так, вцілілий у результаті краху військового літака Ан-26 в Харківській області курсант зараз з травмами середнього ступеня знаходиться в лікарні; його перевели з реанімації в соматичне відділення.

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