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Катастрофа самолета под Харьковом: Канада предлагает Украине всестороннюю помощь

Канада, Воскресенье 27 сентября 2020 19:34
Катастрофа самолета под Харьковом: Канада предлагает Украине всестороннюю помощь
Фото: место крушения самолета (dsns.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Правительство Канады предлагает Украине всестороннюю помощь после катастрофы военного самолета АН-26 под Харьковом. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил соболезнования в связи с трагедией.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Поговорил с моим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и от имени Канады выразил соболезнования в связи с катастрофой военного самолета и трагической потерей многих молодых жизней. Я также предложил любую помощь, которую Украина может потребовать в эти сложные времена", - отметил глава МИД Канады.

По словам министра, Канада "всегда будет поддерживать народ Украины".

Напомним, в субботу утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Харьковской области. Он обратился к семьям и друзьям погибших.

Как писало РБК-Украина, у родственников погибших в катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом завтра, 28 сентября, начнут брать образцы ДНК.

Так, спасатели сегодня закончили работу на месте авиакатастрофы АН-26 под Харьковом.

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Новости Украины Происшествия ХарьковКанадаавиакатастрофа
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