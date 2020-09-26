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Катастрофа самолета под Харьковом: Кабмин проведет внеочередное заседание

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров проведет срочное заседание в связи с крушением военного самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области. Заседание состоится в 12:30.

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Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

Заседание пройдет под председательством главы КМУ Дениса Шмыгаля. Ожидается онлайн-трансляция заседания.

Отметим, правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН 26 в Харьковской области начала свою работу. На месте работают руководители соответствующих ведомств.

Руководит комиссией вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Ее создали по поручению президента Владимира Зеленского.

Сообщалось, что на месте трагедии работают министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Напомним, Зеленский поручил провести проверку всех оборонных контрактов, которые связаны с закупкой военной техники.

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