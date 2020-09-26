Катастрофа літака під Харковом: Кабмін проведе позачергове засідання

Кабінет міністрів проведе термінове засідання у зв'язку з катастрофою військового літака АН-26 у Чугуєві Харківської області. Засідання відбудеться о 12:30.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".

Засідання пройде під головуванням глави КМУ Дениса Шмигаль. Очікується онлайн-трансляція засідання.

Відзначимо, урядова комісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН 26 у Харківській області розпочала свою роботу. На місці працюють керівники відповідних відомств.

Керує комісією віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. Її створили за дорученням президента Володимира Зеленського.

Повідомлялося, що на місці трагедії працюють міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС України Микола Чечоткін, глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Нагадаємо, Зеленський доручив провести перевірку всіх оборонних контрактів, які пов'язані із закупівлею військової техніки.