Катастрофа морської піхоти: BBC назвало втрати Росії у Вугледарі

Елітні загони морської піхоти РФ за рік боїв під Вугледаром втратили вчетверо більше людей, ніж за десять років війни в Чечні. Тільки загинуло там понад 200 моряків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Вугледар вважається стратегічно важливим пунктом. Найбільш напруженими і кровопролитними були бої за місто восени 2022 і взимку 2023 року. Тоді на штурм міста кинули елітні загони морської піхоти - 155-ту і 40-ту бригади "чорних беретів" за підтримки БМП і танків. Їм допомагали мотострілецькі з'єднання, складені з мобілізованих і добровольців.
На основі відкритих даних BBC змогло підтвердити, що під час штурмів Вугледара загинуло щонайменше 211 морпіхів 155-ї бригади морської піхоти російських збройних сил, ще 42 зникли безвісти.
Це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни в Чечні. Серед загиблих - 19 офіцерів, зокрема командир батальйону Цирен Лубсанов.
Пліч-о-пліч зі 155-бригадою в цих боях брали участь морпіхи 40-ї бригади "чорних беретів" з Петропавловськ-Камчатського. Видання підтвердило загибель 72 солдатів і офіцерів цього з'єднання.
Водночас про серйозні втрати "чорних беретів" може свідчити той факт, що до складу 155-ї та 40-ї бригад стали приписувати підрозділи "Шторм Z", сформовані з ув'язнених російських колоній.
Нагадаємо, ЗСУ вже понад 2 роки обороняли Вугледар. Військові відбили численні атаки російських військ. Однак минулого тижня бійці 72-ї бригади почали йти з міста, оскільки шляхи постачання були перерізані.
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" 2 жовтня підтвердило вихід Сил оборони з міста з метою збереження особового складу та бойової техніки.
Як повідомили у 72-й бригаді, евакуація поранених із Вугледару була складною, оскільки ворог тиснув із флангів. Однак вихід із міста дозволив мінімізувати втрати наскільки це було можливо.
Вчора український президент Володимир Зеленський вперше висловився про вихід ЗСУ з Вугледару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.