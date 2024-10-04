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Катастрофа морской пехоты: BBC назвало потери России в Угледаре

Фото: катастрофа морской пехоты для России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Элитные отряды морской пехоты РФ за год боев под Угледаром, потеряли вчетверо больше людей, чем за десять лет войны в Чечне. Только погибло там более 200 моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Угледар считается стратегически важным пунктом. Наиболее напряженными и кровопролитными были бои за город осенью 2022 года и зимой 2023 года. Тогда на штурм города бросили элитные отряды морской пехоты - 155-ю и 40-ю бригады "черных беретов" при поддержке БМП и танков. Им помогали мотострелковые соединения, составленные из мобилизованных и добровольцев.

На основе открытых данных BBC смогло подтвердить, что во время штурмов Угледара погибли по меньшей мере 211 морпехов 155-й бригады морской пехоты российских вооруженных сил, еще 42 пропали без вести.

Это почти в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших - 19 офицеров, в том числе командир батальона Цирен Лубсанов.

Бок о бок со 155-бригадой в этих боях принимали участие морпехи 40-й бригады "черных беретов" из Петропавловска-Камчатского. Издание подтвердило гибель 72 солдат и офицеров этого соединения.

В то же время, о серьезных потерях "черных беретов" может свидетельствовать тот факт, что в состав 155-й и 40-й бригад стали приписывать подразделения "Шторм Z", сформированные из заключенных российских колоний.

Ситуация под Угледаром

Напомним, ВСУ уже более 2 лет обороняли Угледар. Военные отразили многочисленные атаки русских войск. Однако на прошлой неделе бойцы 72-й бригады начали уходить из города, поскольку пути поставки были перерезаны.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" 2 октября подтвердила выход Сил обороны из города с целью сохранения личного состава и боевой техники.

Как сообщили в 72-й бригаде, эвакуация раненых из Угледара была сложной, поскольку враг давил с флангов. Однако выход из города позволил минимизировать потери, насколько это было возможно.

Вчера украинский президент Владимир Зеленский впервые высказался о выходе ВСУ из Угледара.

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