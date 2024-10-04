Катастрофа морской пехоты: BBC назвало потери России в Угледаре

Угледар считается стратегически важным пунктом. Наиболее напряженными и кровопролитными были бои за город осенью 2022 года и зимой 2023 года. Тогда на штурм города бросили элитные отряды морской пехоты - 155-ю и 40-ю бригады "черных беретов" при поддержке БМП и танков. Им помогали мотострелковые соединения, составленные из мобилизованных и добровольцев.

На основе открытых данных BBC смогло подтвердить, что во время штурмов Угледара погибли по меньшей мере 211 морпехов 155-й бригады морской пехоты российских вооруженных сил, еще 42 пропали без вести.

Это почти в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших - 19 офицеров, в том числе командир батальона Цирен Лубсанов.

Бок о бок со 155-бригадой в этих боях принимали участие морпехи 40-й бригады "черных беретов" из Петропавловска-Камчатского. Издание подтвердило гибель 72 солдат и офицеров этого соединения.

В то же время, о серьезных потерях "черных беретов" может свидетельствовать тот факт, что в состав 155-й и 40-й бригад стали приписывать подразделения "Шторм Z", сформированные из заключенных российских колоний.