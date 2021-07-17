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Катастрофа МН17 изменила отношение мира к войне на востоке Украины, - Офис генпрокурора

Автор: РБК-Украина

После трагедии рейса МН17, который сбили над Донбассом, отношение мира к войне на востоке Украины изменилось. Судебный процесс в Гааге откроет истинные намерения России относительно вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова в Twitter.

Он убежден, что суд докажет намерение России совершить нападение на гражданский самолет.

"MH17 - трагедия, что в июле 2014 унесла жизни 298 человек и изменила отношение мира к войне на востоке Украины. Судебный процесс в Нидерландах откроет правду не только о подготовке и нападении на гражданский самолет, но и истинных намерениях РФ - вооруженная агрессия против Украины, которая продолжается до сих пор", - написал Мамедов.

Напомним, США призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17.

Как известно, 17 июля 2014 года пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Рассмотрение дела проходит в Международном суде Гааги. Ожидается, что суд завершит рассмотрение дела MH17 не раньше конца 2023 года.

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МН17