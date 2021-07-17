Сегодня седьмая годовщина катастрофы рейса MH17: что известно и на каком этапе суд

Сегодня седьмая годовщина катастрофы малайзийского рейса MH17 над Донбассом. Именно 17 июля 2014 года пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Что известно об этой катастрофе и на каком этапе суд - в материале РБК-Украина .

Где и когда произошла катастрофа

Инцидент произошел около 16:00, когда рейс MH17 пролетал над Донецкой областью. Обломки самолета упали вблизи города Торез. На борту самолета находились 298 человек, из них 15 членов экипажа. В результате катастрофы все погибли. Тела двух жертв так и не были найдены.

Кто сбил самолет

По предварительным данным следствия, самолет рейса MH17 был сбит ракетой "земля-воздух", которую запустили пророссийские боевики с помощью самоходного зенитного ракетного комплекса "БУК". На оккупированную территорию комплекс попал из Российской Федерации.

Сначала террористы из так называемой "ДНР" заявили, что сбили украинский военный самолет, но когда выяснилось, что это был гражданский рейс, от своих слов отказались.

В причастности к уничтожению самолета подозревают четырех террористов, они сейчас являются единственными фигурантами дела, которое рассматривает суд Гааги. Сейчас на скамье подсудимых:

Сергей Дубинский ("Хмурый") - бывший главарь разведки "ДНР";

Игорь Гиркин ("Стрелков") - бывший "министр обороны ДНР";

Олег Пулатов ("Гюрза") - подполковник российского ВДВ;

Леонид Харченко ("Крот") - пророссийский боевик.

На каком этапе судебный процесс

В середине июня суд Гааги завершил демонстрацию всех доказательств по делу о крушении MH17. В частности, адвокаты и прокуроры имели возможность ознакомиться с обломками самолета и реконструкцией его носовой части. После этого суд начал слушания по существу.

На суде также заслушали новые записи разговоров фигурантов дела о катастрофе MH17. Новые записи переговоров, в частности, касались перемещения зенитного комплекса "Бук". Еще одни опубликованные записи уже касались периода после уничтожения самолета.

Кроме того, на суде показали фотографии обломков ракеты, которая могла сбить самолет. Обломки совпадают с частями ракет, которые используются в комплексе "Бук".

Последующие судебные заседании по делу о катастрофе MH17 начнутся 6 сентября в 11:00 по киевскому времени. Ожидается, что суд Гааги завершит рассмотрение дела MH17 не раньше конца 2023 года.