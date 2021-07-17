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США призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17

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Суббота 17 июля 2021 11:48
США призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17 Фото: США призвали Россию признать вину в крушении МН17 (defensie.nl)
Автор: РБК-Украина

Рейс Малазийских авиалиний MH17 над Донбассом сбили контролируемые Россией силы. В Москве должны признать свою роль в этой трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Американские дипломаты призвали Россию к сотрудничеству со следствием.

"Семь лет назад, 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов. В седьмую годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность за свою роль в сбитии самолета и в полной мере сотрудничать со следствием", - говорится в заявлении посольства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в заявлении к седьмой годовщине сбития рейса МН17 заявил, что ответственность за катастрофу неизбежна.

Напомним, 17 июля 2014 года пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Рассмотрение дела проходит в Международном суде Гааги. Ожидается, что суд завершит рассмотрение дела MH17 не раньше конца 2023 года.

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