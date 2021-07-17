RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Катастрофа МН17 змінила ставлення світу до війни на сході України, - Офіс генпрокурора

Автор: РБК-Україна

Після трагедії рейсу МН17, який збили над Донбасо, ставлення світу до війни на сході України змінилося. Судовий процес в Гаазі відкриє істинні наміри Росії щодо збройної агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова в Twitter.

Він переконаний, що суд доведе намір Росії здійснити напад на цивільний літак.

"MH17 - трагедія, що у липні 2014 забрала життя 298 осіб та змінила ставлення світу до війни на сході України. Судовий процес у Нідерландах відкриє правду не лише про підготовку та напад на цивільний літак, а й істинні наміри РФ - збройна агресія проти України, що триває і досі", - написав Мамедов.

Нагадаємо, США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17.

Як відомо, 17 липня 2014 року проросійські бойовики з окупованої території Донбасу збили літак, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура.

Розгляд цієї справи проходить у Міжнародному суді Гааги. Очікується, що суд завершить розгляд справи MH17 не раніше кінця 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
МН17