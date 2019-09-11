Цемах стал подозреваемым по делу о катастрофе MH17

Нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого. Об этом в интервью DW сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, Совместная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорится, что на данный момент Цемах рассматривается в качестве подозреваемого. Также сообщается, что Пири была автором открытого письма президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором украинские власти просили не допустить передачи Цемаха российской стороне в рамках обмена пленными.

"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - подчеркнула Пири.

Напомним, ранее в ПАСЕ призвали Россию сотрудничать относительно допроса Цемаха.

Как сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, Цемах отказался от сделки со следствием. Украинская сторона не могла выдать его Нидерландам из-за положений Конституции.

Владимир Цемах был освобожден и передан Российской Федерации в рамках обмена пленными. Причастные к организации обмена заявляли, что включение фигуранта катастрофы MH17 в списки на обмен было одним из главных условий президента России Владимира Путина.