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Катастрофа MH17: суд в РФ решил, что Bellingcat должен выплатить компенсацию боевику Безлеру

Автор: РБК-Украина

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга (РФ) вынес решение по иску боевика Игоря Безлера к группе расследователей Bellingcat. Иск касался "защиты достоинства и доброго имени" боевика, которого подозревают в причастности к катастрофе рейса МН17 на Донбассе.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Безлер просил признать некоторые сведения в статье "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и краткой статье "Птичка полетела к вам" несоответствующими действительности. Также он требовал российский суд обязать опубликовать опровержение. Взыскать 500 тысяч рублей морального вреда.

"Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший главарь боевиков на Донбассе Игорь Безлер ("Бес") судится в России против Bellingcat и требует убрать упоминание о себе расследовании катастрофы MH17.

Напомним, в расследовании программы Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS сообщалось, что у фигурантов дела о катастрофе самолета MH17 на Донбассе в день его сбития 17 июля 2021 года был контакт с Москвой на высшем уровне.

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