Катастрофа MH17: суд в РФ решил, что Bellingcat должен выплатить компенсацию боевику Безлеру

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга (РФ) вынес решение по иску боевика Игоря Безлера к группе расследователей Bellingcat. Иск касался "защиты достоинства и доброго имени" боевика, которого подозревают в причастности к катастрофе рейса МН17 на Донбассе.

Безлер просил признать некоторые сведения в статье "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и краткой статье "Птичка полетела к вам" несоответствующими действительности. Также он требовал российский суд обязать опубликовать опровержение. Взыскать 500 тысяч рублей морального вреда.

"Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тысяч рублей", - говорится в сообщении.