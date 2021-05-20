Катастрофа MH17: суд в РФ вирішив, що Bellingcat повинен виплатити компенсацію бойовику Безлеру

Жовтневий районний суд Санкт-Петербурга (РФ) виніс рішення за позовом бойовика Ігоря Безлера до групи розслідувачів Bellingcat. Позов стосувався "захисту гідності та доброго імені" бойовика, якого підозрюють у причетності до катастрофи рейсу МН17 на Донбасі.

Безлер просив визнати деякі відомості в статті" ідентифікація сепаратистів, причетних до збиття МН17 "і короткій статті" пташка полетіла до вас " невідповідними дійсності. Також він вимагав російський суд зобов'язати опублікувати спростування. Стягнути 500 тисяч рублів моральної шкоди.

"Суд вимоги задовольнив, знизивши моральну шкоду до 340 тисяч рублів", - йдеться в повідомленні.