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Обвиняемый по делу MH17 судится с Bellingcat из-за расследования

Новина українською → Санкт-Петербург, Понедельник 01 марта 2021 21:45
Обвиняемый по делу MH17 судится с Bellingcat из-за расследования Фото: Игорь Безлер (слева; kommersant.ru)
Автор: Роман Тверденко

Бывший главарь боевиков на Донбассе Игорь Безлер судится в России против журналистов-расследователей из Bellingcat. Он требует убрать упоминание себя в расследовании о крушении Boeing рейса MH17 в 2014 году.

Об этом сообщает Meduza.

Известно, что Безлер начал разбирательство осенью в 2020 году, подав иск в суде Санкт-Петербурга. Ему помогают три юриста.

В своем иске Безлер требует от Bellingcat опровергнуть публикации, в которых содержатся фрагменты переговоров боевиков в эпизоде со сбитым рейсом MH17 над Донбассом летом 2014 года, которые перехватила Служба безопасности Украины.

Журналисты в своих публикациях называют Безлера важным свидетелем катастрофы, при этом допуская, что его подчиненные могли ложно оповестить российских военных о рейсе, приняв его за военный украинский самолет.

Экс-главарь боевиков утверждает, что журналисты ложно поняли его телефонные переговоры и на основании этого определили его как лицо, причастное к крушению самолета.

В иске сказано, что упоминание его в публикациях является "порочащим" и требует удалить все 140 упоминаний в текстах о нем, а также выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей за "чрезвычайные нравственные страдания".

Bellingcat не собирается убирать упоминания Безлера из своих материалов. Адвокат организации в российском суде Саркис Дарбинян допускает, что ситуация может привести к блокировке сайта на территории России, поскольку такой механизм предусмотрен законодательством.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Международный суд ООН сможет завершить рассмотрение дела о катастрофе рейса MH17 не раньше конца 2023 года. Однако процесс в суде ООН является только одним из трех треков по делу.

Как известно, 17 июля 2014 года над оккупированным Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777 рейса MH-17. В результате катастрофы погибли 298 человек. Считается, что самолет был сбит российским комплексом БУК-М1, который попал на Донбасс из России.

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