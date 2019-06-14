Катастрофа MH17: на следующей неделе назовут подозреваемых

Совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения рейса МН17 Malaysia Airlines в 2014 году, проведет 19 июня пресс-конференцию. Об этом сообщает NOS, ссылаясь на голландскую прокуратуру.

Как сообщается, будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.

Также международные следователи расскажут о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17". В преддверии пресс-конференции будет проведена закрытая встреча для родственников жертв крушения.

Ранее международная следственная группа (JIT) сообщала, что лайнер сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежал 53 зенитной бригаде ВС России. Установку привезли 25 июня 2014 года из Курска на Донбасс, а после катастрофы вернули обратно.

Напомним, в Нидерландах показали обнаруженные на Донбассе остатки ракеты "Бук". На корпусе ее двигателя был номер, который указывает на производителя - Долгопрудненское научно-производственное предприятие.

Отметим, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.