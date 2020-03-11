Катастрофа MH17: охранявшего место крушения боевика освободили от ответственности

Бердянский горрайонный суд освободил от уголовной ответственности боевика, который в 2014 году после катастрофы MH17 на Донбассе охранял обломки малазийского самолета. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Сообщается, что уроженец Енакиево Донецкой области был освобожден от уголовной ответственности после того, как предоставил данные о других боевиках "Народного ополчения Донбасса", с которыми он охранял сбитый самолет.

Кроме того, на суде обвинение подтвердило, что мужчина содействовал в раскрытии преступлений боевиков "ДНР". В связи с этим прокурор просил освободить его от ответственности и закрыть дело. В то же время подозрение ему сменили на более тяжелое, по которому грозило до 15 лет тюрьмы.

По словам самого бывшего боевика, 20 августа 2014 года ему поручили охрану блокпоста и места падения сбитого MH17. На месте падения самолета он находил личные вещи пассажиров - игрушки, детскую обувь, ноутбук, 11 паспортов граждан "азиатской внешности". Эти предметы он передал представителям "ДНР", за что получил денежное вознаграждение. Через несколько месяцев он выехал в Россию, а в январе 2020 года на одном из КПВВ обратился в СБУ по программе "Вернись домой".

Отметим, речь идет о бывшем боевике Юрии Германовиче. В январе 2020 года он решил сдаться украинским правоохранителям по программе СБУ, но был задержан в Донецкой области. При этом следствие поначалу замалчивало факт добровольной сдачи.