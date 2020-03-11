Адвокат потерпевших по делу МН17: Путин дал разрешение на использование "Бука"

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Адвокат подал иск в ЕСПЧ против РФ и Путина от имени 40 семей родственников

Установка ЗРК "Бук", которая вероятно сбила самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию РФ, разрешение дал именно президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил Джерри Скиннер, адвокат родственников погибших в крушении Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, пишет DW.

Отметим, Скиннер подал иск в ЕСПЧ против РФ и Путина от имени 40 семей родственников, они требуют 330 млн долларов.

"Вероятно, мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине. Не думаю, что мы узнаем много", - заявил он.

РБК-Украина писало, что 9 марта в Нидерландах начались судебные слушанья по делу МН17.

Украинская прокуратура уверена, что в ходе судебного процесса по делу о крушении MH17 на Донбассе появятся новые подозреваемые. Сейчас подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Напомним, в Кремле заявили, что изначально не доверяли результатам проведенного без российского участия расследования по делу сбития самолета рейса МН17.