ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Адвокат потерпевших по делу МН17: Путин дал разрешение на использование "Бука"

Новости » Политика     11.03.2020 - 09:52
Адвокат потерпевших по делу МН17: Путин дал разрешение на использование "Бука"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Адвокат подал иск в ЕСПЧ против РФ и Путина от имени 40 семей родственников

Установка ЗРК "Бук", которая вероятно сбила самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию РФ, разрешение дал именно президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил Джерри Скиннер, адвокат родственников погибших в крушении Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, пишет DW.

Отметим, Скиннер подал иск в ЕСПЧ против РФ и Путина от имени 40 семей родственников, они требуют 330 млн долларов.

"Вероятно, мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине. Не думаю, что мы узнаем много", - заявил он.

РБК-Украина писало, что 9 марта в Нидерландах начались судебные слушанья по делу МН17.

Украинская прокуратура уверена, что в ходе судебного процесса по делу о крушении MH17 на Донбассе появятся новые подозреваемые. Сейчас подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Напомним, в Кремле заявили, что изначально не доверяли результатам проведенного без российского участия расследования по делу сбития самолета рейса МН17.

    Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России Дело МН17: Пулатова хотят вызвать в качестве свидетеля
    Новости Украины Владимир ПутинМН17
    News
    On Top
    Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
    Пропустить Соглашаюсь