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Суд оставил под стражей охранника сбитого самолета МН17

Новости » Политика     29.01.2020 - 15:31
Суд оставил под стражей охранника сбитого самолета МН17
Фото: Юрий Германович (graty.me)

Апелляционную жалобу защиты экс-боевика рассмотрели 28 января и оставили без удовлетворения

Донецкий апелляционный суд оставил под арестом бывшего боевика "ДНР" Юрия Германовича, который охранял обломки сбитого самолета МН17 на Донбассе в 2014 году. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба суда.

Апелляционную жалобу защиты экс-боевика рассмотрели 28 января и оставили без удовлетворения.

Таким образом, решение Артемовского горсуда Донецкой области от 11 января, которым Германович был взят под стражу с залогом 105 тыс. гривен, оставлено без изменений.

По состоянию на 29 января информация о внесении залога за подсудимого отсутствует.

Согласно судебным материалам, Германович с 20 августа по 25 ноябрь 2014 года осуществлял охрану блок-поста "ДНР" в селе Грабово Донецкой области, а также принимал участие в охране обломков самолета Boeing 777 Malaysia Airlines МН17.

Кроме того, он собирал личные вещи пассажиров и материальные ценности и передавал их руководителям боевиков, получая по 1,5 тыс. рублей за единицу.
После службы в рядах боевиков "ДНР" Германович отбыл на территорию РФ, но там был привлечен к уголовной ответственности за кражу и был выдворен за ее пределы.

В январе 2020 года экс-боевик, по его словам, решил сдаться украинским правоохранителям по программе СБУ, но был задержан в Донецкой области.

Напомним, ранее один из подозреваемых в причастности к катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года изъявил желание присоединиться к судебному процессу в Гааге.

Также РБК-Украина писало, что Россия готова предоставить Нидерландам новые данные по катастрофе MH17. В частности, данные касаются проблемы открытого воздушного пространства над Донбассом в разгар антитеррористической операции с применением боевой авиации.

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