Катастрофа MH17: звільнили від відповідальності бойовика, що охороняв місце аварії

Бердянський міськрайонний суд звільнив від кримінальної відповідальності бойовика, який у 2014 році після катастрофи MH17 на Донбасі охороняв уламки малазійського літака. Про це повідомляє "Судовий репортер".

Повідомляється, що уродженець Єнакієвого Донецької області був звільнений від кримінальної відповідальності після того, як надав дані про інших бойовиків "Народного ополчення Донбасу", з якими він охороняв збитий літак.

Крім того, на суді обвинувачення підтвердило, що чоловік сприяв у розкритті злочинів бойовиків "ДНР". У зв'язку з цим прокурор просив звільнити його від відповідальності і закрити справу. Водночас підозру йому змінили на більш тяжку, за якою загрожувало до 15 років в'язниці.

За словами самого колишнього бойовика, 20 серпня 2014 року йому доручили охорону блокпоста і місця падіння збитого MH17. На місці падіння літака він знаходив особисті речі пасажирів - іграшки, дитяче взуття, ноутбук, 11 паспортів громадян "азійської зовнішності". Ці предмети він передав представникам "ДНР", за що отримав грошову винагороду. Через кілька місяців він виїхав в Росію, а в січні 2020 року на одному з КПВВ звернувся в СБУ за програмою "Повернись додому".

Зазначимо, мова йде про колишнього бойовика Юрія Германовича. У січні 2020 року він вирішив здатися українським правоохоронцям за програмою СБУ, але був затриманий у Донецькій області. При цьому слідство спочатку замовчувало факт добровільної здачі.