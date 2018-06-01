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Интервью

Катастрофа MH17: в Минтранспорта Малайзии назвали неубедительными доказательства причастности РФ

НовостиОбщество    01.06.2018 - 19:05
Фото: обломки самолета рейса MH17 (flickr.com/osce_smmu)
Фото: обломки самолета рейса MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Министр транспорта Малайзии не видит доказательств ответственности России в катастрофе MH17

В Министерстве транспорта Малайзии не видят убедительных доказательств причастности Российской Федерации (РФ) к авиакатастрофе рейса MH17. Об этом сказал глава министерства Энтони Локе, передает Channel News Asia.

"Нет убедительных доказательств, чтобы подтверждают, что Россия несет ответственность за уничтожение рейса MH17 Малазийских авиалиний", - сказал министр.

Напомним, Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддержала решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.

Добавим, 24 мая 2018 Совместная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) сообщила, что рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году сбили из "Бука" российской 53 бригады, которая дислоцируется в городе Курск. Признать свою вину в крушении лайнера Россию призвали ряд государств мира, а также страны блока НАТО.

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Теги публикации: MH17, Малайзийские авиалинии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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