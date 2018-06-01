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Катастрофа MH17: у Мінтранспорту Малайзії назвали непереконливими докази причетності РФ

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 19:05
Фото: уламки літака рейсу MH17 (flickr.com/osce_smmu)
Фото: уламки літака рейсу MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Міністр транспорту Малайзії не бачить доказів відповідальності Росії у катастрофі MH17

У Міністерстві транспорту Малайзії не бачать переконливих доказів причетності Російської Федерації (РФ) до авіакатастрофи рейсу MH17. Про це сказав глава міністерства Ентоні Локе, передає Channel News Asia.

"Немає переконливих доказів, щоб підтверджують, що Росія несе відповідальність за знищення рейсу MH17 Малайзійських авіаліній", - сказав міністр.

Нагадаємо, Палата представників нідерландського парламенту одноголосно підтримала рішення Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за катастрофу з малайзійським "Боїнгом" рейсу MH17 в 2014 році над Донбасом.

Додамо, 24 травня 2018 Спільна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) повідомила, що рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році збили з "Бука" російської 53 бригади, яка дислокується в місті Курськ. Визнати свою провину у катастрофі лайнера Росію закликали низка держав світу, а також країни блоку НАТО.

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Теги публікації: MH17, Малайзийские авиалинии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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