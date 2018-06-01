Парламент Нідерландів визнав Росію винною в катастрофі МН17

З такою позицією погодився навіть лідер опозиційної проросійської партії

Палата представників нідерландського парламенту одноголосно підтримує рішення Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за катастрофу з малайзійським "Боїнгом" в 2014 році над Донбасом. Про це повідомляє голландське видання NOS.nl.

Як повідомляється, таке рішення депутати прийняли у ході дебатів, що відбулися в четвер за участю міністра закордонних справ Стефа Блоку, повідомляє

Варто відзначити, що позицію Нідерландів та Австралії з МН17 підтримали не тільки коаліційні, але і опозиційні депутати. Зокрема Тьєррі Боде, лідер партії "Форум за демократію", яка стає на бік Росії по цілому ряду питань і є ворожою до Євросоюзу. При цьому, визнаючи результати розслідування слідчих ретельними і правдоподібними, він зауважив, що залишається "пошуку правди".

Проте, незважаючи на одностайність під час виступів, парламенту не вдалося зафіксувати єдину позицію документально, оскільки від цього відмовилися "Форум за демократію і права "Партія свободи (PVV).

Всі політичні групи палати представників також хотіли знати, чому Бальгия і Малайзія, громадяни яких теж стали жертвами катастрофи, не підтримали рішення Нідерландів та Австралії.

У той же час кілька опозиційних партій вважають, що необхідно привести до відповідальності Україну, оскільки вона не закрила свій повітряний простір в зоні проведення бойових дій.

У свою чергу міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що на сьогодні немає доказів, достатніх для притягнення до відповідальності України і закликав дочекатися подальших висновків Спільної слідчої групи. Він додав, що "не виключає відповідальності України" в майбутньому.

Разом з тим Блок додав, що рішення Нідерландів визнати провину Росії перетворило країну в об'єкт поширення дезінформації з боку РФ.

Нагадаємо, 24 травня, Спільна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) повідомила, що рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році збили з "Бука" російської 53 бригади, яка дислокується в місті Курськ.

Визнати свою провину у катастрофі лайнера Росію закликали багато держав світу, а також країни блоку НАТО.