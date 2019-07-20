Катастрофа MH-17: СБУ опровергла данные о задержании водителя, перевозившего "Бук"

Служба безопасности Украины опровергла распространенную ранее в СМИ информацию о задержании якобы водителя трейлера, на котором перевозили зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет Малайзийских авиалиний рейса MH-17. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в спецслужащие в составе международной совместной следственной группы расследуют факт сбития пассажирского самолета "Боинг"-777 рейса МН-17. Как пишет пресс-центр СБУ, после одного из брифингов относительно хода расследования трагедии некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который перевозил "Бук" 17 июля 2014 года - в день катастрофы.

"На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года того самого трейлера. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК "Бук" территориями Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольной украинской власти, из которого был сбит "Боинг"-777 рейса МН-17", - пояснили в СБУ.

Напомним, недавно стало известно, что Россия и Нидерланды ведут конфиденциальные переговоры по поводу расследования сбитого малазийского "Боинга 777" рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

В июне 2019 года Международная следственная комиссия (JIT) в Нидерландах назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17.

Европейский союз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за катастрофу малазийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием.